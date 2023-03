CIVITANOVA - Sabato 25 marzo alle 18 alla biblioteca Zavatti presentazione dell'opera "Il paese invisibile e il passo per inventarlo"

La scuola di cultura e scrittura poetica “Sibilla Aleramo”, in collaborazione con la biblioteca comunale “Silvio Zavatti”, organizza la presentazione del libro: “Il paese invisibile e il passo per inventarlo” di Roberto Marconi.

L’incontrò si svolgerà sabato 25 marzo, dalle 18, nella stessa biblioteca “Zavatti”. A dialogare con l’autore, sarà presente il poeta Umberto Piersanti, che nella prefazione scrive: “Il luogo dove ci si trova diventa uno spazio privilegiato da dove guardare e riflettere sul mondo e sull’esistere in quanto tale: un angolo intriso di figure, episodi, memorie che sono sì universali, ma che non perdono il colore, l’odore, il sapore di quel brano delle Marche, unico come sono tutti unici i brani di terra che un autore sappia comprendere e raccontare. È un poeta che si interroga, Roberto, un poeta che ricerca costantemente il senso delle cose anche quando tutto sembrerebbe privo di senso. E i personaggi non sono mai bozzetti, ma investiti, come tutto il reale, da un senso di comprensione e di fraternità”. La presentazione è ad ingresso libero, senza prenotazione. Chi volesse partecipare gratuitamente online può scrivere a: [email protected]