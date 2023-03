SAN SEVERINO - Raggirata un'anziana. I carabinieri hanno individuato e denunciato il truffatore

Truffa con la Postepay, spariscono 1.000 euro. Scoperto dai carabinieri della stazione di San Severino un raggiro ai danni di una anziana. Le indagini condotte nell’ambito di servizi legati alle truffe agli anziani ha portato alla scoperta di una truffa messa in atto da un campano che era riuscito a farsi accreditare 1000 euro da un’anziana. L’aveva convinta a eseguire una serie di operazioni ritenute finalizzate al blocco della propria carta Postepay. In realtà quelle operazioni permettevano al truffatore di farsi accreditare sulla propria carta somme di denaro per un totale appunto di 1000 euro. L’autore della truffa è stato identificato e denunciato.