TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - La formazione di Villa Potenza, seconda a due punti dalla capolista Camerino Castelraimondo, vince il derby e si porta a quattordici lunghezze dal Colbuccaro terzo in classifica

di Michele Carbonari

Sanno solo vincere le due battistrada del girone E di Terza categoria. Nella settima giornata di ritorno la capolista Camerino Castelraimondo e la vice Helvia Recina mantengono un ritmo insostenibile per le inseguitrici, con i playoff sempre più a rischio a meno che la squadra di Villa Potenza non vinca la Coppa Marche, ora è in semifinale. La leader di mister Giorgio Micarelli cala il tris in rimonta nel derby interno contro il Serralta, che apre le marcature grazie al gol di Bambozzi dal limite dell’area e poi resta in dieci. Nella ripresa i gol locali di Bravetti (sinistro all’incrocio e punizione all’incrocio) e Rossetti (di testa). Gli arancioneri di Luzi, invece, vincono il derby con lo Sforzacosta, mostrando una netta manita: doppiette di Bertola (rigore e rasoterra, servito da Simoncini) e Gattari (due volte in diagonale), arrotonda Rapagnani (tap in di testa), Lelio colpisce la traversa.

Alle spalle, il Colbuccaro colpisce una traversa sulla punizione di Alessandrini ma non va oltre lo 0 a 0 interno con l’Abbadiense, che chiude in nove. Dividono la posta in palio anche Monte San Martino e Lorese, con il portiere locale Manuel Antolini che al 95′ riacciuffa il pareggio grazie ad una zampata vincente (leggi l’articolo) e risponde al vantaggio ospite di Carradori (tiro ad incrociare). Scala la classifica la Giovanile Corridoniense, che cala il tris casalingo alla Stese (vano il gol di Cancellieri) trascinata dal tap in di Cavalieri e dalla doppietta di Tamburrini. La Giovanile Nicolò Ceselli cala invece il poker esterno al Corridonia Fc, al quale non bastano i centri di Volpe, Giannangeli e Montecchiarini. I ragazzi di De Angelis conquistano il bottino pieno in virtù delle doppiette di Pelosi (due punizioni) e di Paoloni (assist di testa di Ciocchetti e incornata sul cross di Vichi).

Il San Ginesio subisce la beffa interna contro la Veregrense, che vince di misura allo scadere.

Nel girone D l’Union Picena scivola a Senigallia contro il Real Porto e la vetta si allontana a quattro punti. I giallorossi accorciano le distanze con la punizione del solito Lauteri e recriminano per i legni colpiti dallo stesso Lauteri e da Paoltroni.

Il personaggio della settimana: Manuel Antolini (Monte San Martino). L’estremo difensore scrive una pagina di storia sia del club che personale. Abbandona la propria porta per cercare il gol in quella avversaria, insperatamente ci riesce e consente alla squadra di raggiungere un insperato pareggio.