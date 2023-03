CIVITANOVA - Il dipendente di un bar di corso Umberto I ha rifiutato di servire da bere all'uomo, già ubriaco. Denuncia e Dacur emesso dal questore. Nei guai per ubriachezza gli altri due che erano con lui

Barista si rifiuta di versare altro alcol ad un cliente molesto e ubriaco, questi reagisce e lo aggredisce, prendendosela anche le forze dell’ordine intervenute: denunciato un giovane di San Benedetto. Dopo la guerriglia in corso Dalmazia avvenuta nel pomeriggio (leggi l’articolo), un altro fatto di cronaca sabato a Civitanova. Il questore ha emesso un Dacur, divieto di accesso nelle aree urbane, ad un uomo che nella notte tra sabato e domenica ha dato in escandescenze in un bar di Corso Umberto I, identificate altre due persone coinvolte nella lite e denunciate per ubriachezza.

Ad accendere la miccia il rifiuto del barista di somministrare altro alcol. L’uomo ha reagito in maniera aggressiva e sul posto è arrivata la volante della polizia. Ma l’uomo, originario di San Benedetto ha reagito anche nei confronti del personale di polizia ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Segnalato dal Commissariato, in seguito all’attività istruttoria della divisione polizia anticrimine, il questore ha emesso nei suoi confronti un Dacur, divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico dove era avvenuta la violenza e di tutti quelli vicini lungo il corso Umberto I, per almeno un anno. Per gli altri due è scattato una denuncia per ubriachezza.

