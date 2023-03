L'INCIDENTE questo pomeriggio in direzione monti tra gli svincoli di Morrovalle e Corridonia. E' successo nei pressi del tratto dove c'è la corsia unica per i lavori in corso, la circolazione è ripresa regolarmente dopo circa un'ora e mezza

Tamponamento a catena in superstrada, traffico in tilt e lunghe code. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 in direzione monti tra gli svincoli di Morrovalle e Corridonia, proprio in corrispondenza dello scambio di carreggiata per i lavori in corso che tornano ad essere un incubo per gli automobilisti.

Sarà la pattuglia della polizia stradale di Civitanova, che si è occupata dei rilievi del caso, a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, a scontrarsi quattro veicoli. In tutto sei le persone soccorse dagli operatori dell’emergenza, tre trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata e tre in quello di Civitanova. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, il tratto è stato riaperto al traffico circa un’ora e mezza dopo l’incidente.

(Ultimo aggiornamento alle 19)