MACERATA - Attimi di paura. L'uomo è caduto e ha riportato ferite alle mani. E' stato portato al Pronto soccorso. Poteva finire peggio se non fosse stato per Alberto Tognetti della Botte Gaia

Pitbull aggredisce un cagnolino che era al guinzaglio del padrone, l’uomo nel cercare di salvare il suo cane è rimasto ferito ad una mano ed è caduto a terra, l’intervento di un commerciante ha evitato il peggio. E’ successo questa mattina, intorno alle 11,15, in piazza Mazzini a Macerata.

«Un ragazzo era seduto ai tavolini della pasticceria e aveva due pitbull al guinzaglio – racconta Alberto Tognetti, titolare della Botte Gaia -. Improvvisamente uno dei due si è scagliato contro un meticcio che stava passando lì davanti, il proprietario non ha fatto in tempo a fermarlo. Lo ha afferrato e aggredito, io sono subito intervenuto per dividerli e nel frattempo anche il padrone del cagnolino ha cercato di salvare il suo animale, ma il pitbull lo ha morso ad un mano ed è caduto a terra. Io poi sono riuscito a liberare il cagnolino».

Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche gli operatori dell’emergenza, avvisati da alcuni dei passanti che hanno assistito alla scena e dato una mano all’uomo caduto a terra. E’ stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

