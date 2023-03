TOLENTINO - La consigliera d'opposizione Silvia Luconi interviene dopo le proteste dei commercianti e lancia qualche stoccata al primo cittadino, dopo il cambio di rotta. Sull'estensione ad un'ora della mezzora gratuita nel Piano sosta: «Hanno capito che la campagna elettorale è del tutto diversa dall’amministrazione. Ci permettiamo un consiglio, si utilizzi la tassa di occupazione del suolo pubblico»

di Francesca Marsili

«Il sindaco sostiene di averci ripensato e di voler fare i nove parcheggi in piazza della Libertà. Se così fosse sarei felice, significa che ha capito si tratta di un’emergenza e da condottiero di una nave complessa come quella dell’amministrazione comunale, ha saputo far comprendere ai suoi consiglieri di maggioranza dichiaratisi contrari all’approvazione della richiesta dei commercianti, che non è tempo di creare divisioni in città». Sono le parole della consigliera di opposizione Silvia Luconi che interviene a seguito dell’articolo di Cronache Maceratesi di ieri. Il Comitato commercio centro storico di Tolentino aveva lamentato il mancato accoglimento della loro richiesta di creare nove nuovi parcheggi in Piazza della Libertà in un momento in cui tantissimi stalli sono occupati dai cantieri della ricostruzione. Lamentela a cui è seguito un ripensamento da parte del sindaco Mauro Sclavi che intende accogliere la loro richiesta.

«Sarebbe troppo facile dire che dal sindaco mi aspetto una risposta concreta e veloce sui parcheggi visto che fu lui l’autore della manifestazione in piazza dopo essersi dimesso da presidente del Consiglio Comunale, ma non lo farò – premette l’ex vicesindaco – Quando approvammo il piano parcheggi parlammo di una prima stesura ed eravamo consapevoli che erano necessari dei correttivi, ascoltate le istanze delle parti in causa. Avevamo infatti dato un periodo conoscitivo per capire laddove eventualmente bisognasse intervenire. Eravamo tuttavia consapevoli, essendo forza di governo, che le esigenze del territorio dovevano possibilmente e opportunamente combaciare con i bilanci di Assm e con quelli del Comune, motivo per il quale le decisioni dovevano essere ponderate e razionali».

E precisa: «Negli ultimi mesi del nostro mandato stavamo lavorando ad una rivisitazione di alcuni aspetti e nello specifico i 9/10 parcheggi a spina di pesce in piazza della Libertà che avrebbero dato un po’ di respiro alla sosta veloce chiesti dai commercianti e che oggi servirebbero anche a regolamentare i parcheggi selvaggi che negli ultimi mesi si vedono tutti i giorni nella piazza stessa (ma anche in piazza Gentiloni Silverj, dove è sempre più costante la presenza delle auto intorno alla fontana). È vero – aggiunge – che ci sono i cantieri e quella zona ha tantissime criticità, ma trovo un peccato svilire la bellezza di quell’opera d’arte, ristrutturata solo nel 2018». La Luconi interviene anche sul no all’estensione ad un’ora della mezz’ora gratuita per il nuovo Piano della sosta. «L’amministrazione non intende concederla perché impatterebbe per 80mila euro sul bilancio dei parcheggi. Come prima cosa – dice – mi viene da ricordare le critiche che ci vennero mosse da alcuni esponenti dell’attuale maggioranza, quando dichiarammo di volerci impegnare qualora eletti a valutarlo compatibilmente con le risorse di bilancio. Mi ricordo di chi parlava di “nessun limite al peggio” e di chi mi accusava di non averci pensato prima. Ora, mesti, dichiarano di non poterlo fare probabilmente perché hanno capito che la campagna elettorale è del tutto diversa dall’amministrazione».

La consigliera ritiene importante trovare soluzioni. «Ci permettiamo di offrire un piccolo contributo operativo: la tassa di occupazione del suolo pubblico pagata dalle imprese viene da sempre trattenuta nelle casse dell’ente – dice – Visto che la cifra di oggi è certamente diversa da quella di ieri perché più alta, potrebbe essere utilizzata, magari in parte qualora non ci siano esenzioni o provvedimenti ad hoc, per concedere quella mezz’ora in più gratis che in un momento di emergenza come questo potrebbe dare un po’ di respiro. Tuttavia, poiché ci rendiamo conto che ragionamenti di questo tipo necessitano di tempo e approfondimento, poiché la tematica dei parcheggi riguarda tutta la città e non ha alcun tipo di colore politico, ci mettiamo a disposizione per condividere un percorso che possa portare ad una soluzione condivisa che permetta a cittadini e commercianti di attraversare un momento di profonda emergenza che è funzionale alla ricostruzione della nostra città».