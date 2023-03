CIVITANOVA - Vanno presentate entro il 31 aprile, ecco i criteri e le modalità per l'accesso al beneficio economico

Disabilità gravissima, pubblicati i criteri e le modalità per fare domanda di contributo: la Regione Marche ha definito le norme per l’accesso. L’assessorato ai servizi sociali del comune di Civitanova comunica pertanto che «entro il 21 aprile 2023, chi è in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione può presentare domanda per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima alla commissione sanitaria provinciale. Per accedere al contributo – continua il Comune – tutti coloro riconosciuti in condizione di disabilità gravissima dovranno presentare apposita richiesta alla regione Marche, tramite il comune di Civitanova, entro le ore 13 del 31 maggio 2023. Il contributo concesso verrà determinato e liquidato all’ente capofila dell’ambito territoriale sociale 14, che procederà direttamente al pagamento dei beneficiari». Per informazioni e modulistica si può consultare il sito comunale (www.comune.civitanova.mc.it) sezione: “bandi e concorsi” – “bandi di benefici economici” o contattare il referente comunale: assistente sociale Serena Giorgetti (tel. 0733/822236 – [email protected]).