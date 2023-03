APIRO - L'incidente è avvenuto sulla provinciale 2. Sul posto l'eliambulanza per i soccorsi

Scontro tra auto e moto, centauro trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intono alle 16,30 ad Apiro. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate ad un incrocio sulla strada provinciale 2, una Fiat Punto e una moto. Immediati i soccorsi sul posto da parte degli operatori del 118. Dopo i soccorsi sul posto, vista la dinamica dell’incidente, il ferito è stato trasportato con l’eliambulanza, nel frattempo atterrata ad Apiro, all’ospedale di Torrette. Al vaglio dei carabinieri la ricostruzione dell’incidente.