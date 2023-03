Torna l’uovo sospeso dell’Ant

doppia solidarietà

per le associazioni benefiche

CIVITANOVA - Prendendo ispirazione dalla tradizione napoletana del "caffè sospeso" l'associazione nazionale tumori sostiene "Paolo Ricci", "Io non dimentico" e Anffass. In aumento le persone assistite: nel 2022 l'equipe ha aiutato 124 malati di tumore in città

15 Marzo 2023 - Ore 13:30 - caricamento letture

Torna per il terzo anno consecutivo “l’uovo sospeso”, iniziativa pasquale dell’Ant di Civitanova che in occasione della festività moltiplica la solidarietà. L’iniziativa dell’Uovo sospeso, ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso, è un gesto che genera solidarietà tra chi dona e le realtà del territorio che ne beneficiano. Con un’offerta minima di 16 euro sarà possibile donare un uovo di cioccolato da 500 grammi al latte o fondente alle associazioni scelte da Ant. Tra le associazioni beneficiarie di quest’anno l’associazione ha selezionato l'”Asp Paolo Ricci”, “Anffas”, “Io non dimentico” di Civitanova. Il ricavato andrà a sostenere il progetto Eubiosia Ant: assistenza medico-specialistica domiciliare, gratuita, ai malati di tumore. Ogni giorno Ant si prende cura di numerosi pazienti, garantendo, su tutto il territorio nazionale, un servizio di assistenza domiciliare per chi si trova ad affrontare la malattia oncologica. I numeri purtroppo sono in crescita: nel 2022 soltanto a Civitanova l’ equipe ha assistito 124 persone malate di tumore. Le aziende o i privati che desiderano aderire all’iniziativa possono ordinare le uova telefonando al numero 0733 829606 o inviare una mail a [email protected]

