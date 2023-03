CIVITANOVA - La giunta ha deliberato un atto di indirizzo, dando via all'iter che terminerà con l'arrivo in Consiglio comunale. Sorgeranno a Santa Maria Apparente

Cinque nuovi campi da padel a Civitanova, nel quartiere di Santa Maria Apparente, lungo via del Torrione. Se voleste già andare a fare una partita però vi toccherà aspettare perché si tratta di un progetto sul quale la giunta comunale ha deliberato un atto di indirizzo, dando via all’iter procedurale che terminerà con l’arrivo in Consiglio comunale.

Si tratta di un importante intervento di riqualificazione che, oltre ad ampliare l’offerta sportiva, farà diventare Santa Maria Apparente, insieme alle altre strutture sportive già presenti, una sorta di “cittadella dello sport”. La struttura, oltre ai cinque campi, prevede la realizzazione di un punto accoglienza, spogliatoio, compresi di docce e servizi igienici. È prevista l’installazione, sul tetto, di un impianto fotovoltaico da 10 kilowatt.

L’area in questione è già destinata, dal Piano regolatore del Comune, ad insediamenti sportivi. «Con questo nuovo impianto sportivo – dice il Comune – verranno sistemate una parte di aree pubbliche a verde, a parcheggi e la sistemazione degli impianti pubblici quali l’illuminazione e una nuova cabina elettrica a potenziamento degli impianti esistenti. Inoltre verrà eseguita la sistemazione di via del Torrione prolungando la sistemazione del marciapiede dalla lottizzazione fino al santuario di Santa Maria Apparente, il rifacimento dell’asfalto sul lato sud sempre tra la lottizzazione e la chiesa e la sistemazione del parcheggio davanti alla chiesa». La scelta di realizzare un centro sportivo in tale posizione è dovuta in primis alla presenza di parcheggi ed aree verdi e alla prevista sistemazione della viabilità.



