METEO - Avviso di condizioni avverse emanato dalla Protezione civile dalla mezzanotte alle 15 di domani, è valido per tutta la regione

Vento forte, con raffiche fino a burrasca. E’ l’avviso di condizioni meteo avverse emanato dalla Protezione civile delle Marche. L’avviso è valido dalla mezzanotte alle 15 di domani e vale per tutta la regione. «L’avvicinamento di una saccatura – fa sapere la Protezione civile – determinerà per la prima parte della giornata di martedì un aumento della ventilazione sud occidentale con venti moderati o tesi e raffiche fino a burrasca forte o tempesta». In generale le previsioni meteo, prevedono anche precipitazione sparse dalle ore centrali e per la seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale. Nevicate sulle cime più alte dei Sibillini.