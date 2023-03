DI CORSA - In oltre 2400 sul nuovo percorso per la mezza maratona, la dieci chilometri e la camminata. Il sindaco Ciarapica: «Una bellissima domenica, è un evento che destagionalizza il nostro turismo»

In tantissimi alla StraCivitanova. Una marea di gente per le vie della città in occasione della 47esima edizione della manifestazione.

Sono stati 680 i partecipanti alla mezza maratona, Rachid Benhamdane (Dinamo Sport) fra gli uomini e Teresiah Omosa (Caivano Runners) per le donne i primi a tagliare il traguardo al Varco sul Mare. In quasi mille alla 10 chilometri, e in 800 alla camminata da 3,5 chilometri aperta a tutti. Un successo annunciato quello di una edizione attesissima anche per il nuovo percorso che ingloba il molo, dal lungomare Piermanni in direzione nord fin quasi alla fine del lungomare e ritorno indietro fino al Varco sul Mare

«Una bellissima domenica a Civitanova – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha dato il via alla maratona cittadina- La Stracivitanova, giunta alla sua 47esima edizione, è una manifestazione che cresce sempre di più, richiama tantissima gente in città e rappresenta un ulteriore evento che destagionalizza il nostro turismo. Ringrazio l’Atletica Civitanova, il presidente Sergio Bambozzi e il suo “braccio destro” Alfredo Andreozzi e più in generale tutti coloro che hanno partecipato».

«Un’organizzazione impeccabile – ha commentato Claudio Morresi, vice sindaco e assessore allo sport dal palco delle premiazioni – È bello vedere così tanta gente a Civitanova grazie allo sport. La Stracivitanova è un evento che da anni anima e colora di passione e divertimento la nostra città ed apre la stagione primaverile degli eventi. Anche io ringrazio il presidente dell’Atletica Civitanova Sergio Bambozzi ed Alfredo Andreozzi. Sono questi gli eventi che rendono Civitanova ancora più bella».

(foto e video di Federico De Marco)