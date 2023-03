I CARABINIERI del Nas hanno trovato ad Ancona questo nuovo tipo di droga durante un controllo di routine. Si tratta di un mix di ketamina e mdma, detto anche "tusi". Un grammo costa tra i 150 e i 200 euro. In manette un barbiere

Erano entrati per effettuare un controllo di routine scoprendo invece, per la prima volta nelle Marche, che nella barberia situata all’interno della palestra, vi era un nuovo tipo di stupefacente denominato: ‘tusi’. Si tratta della cosiddetta ‘cocaina rosa’, che in realtà non è cocaina ma un mix di ketamina e mdma.

Tutto è nato dunque dall’ispezione fatta dai carabinieri del Nas di Ancona, in città. I militari, appena entrati, non hanno potuto fare a meno di notare un eccessivo e ingiustificato nervosismo da parte di un barbiere 30enne italiano, di origini colombiane, titolare dell’attività commerciale. Insospettiti da ciò, hanno deciso di effettuare una perquisizione approfondita trovando poco dopo alcune modiche quantità di cocaina.

Continuando nell’ispezione, ecco che è stata rinvenuta anche la “tusi”. Immediatamente, i Nas hanno deciso di proseguire la perquisizione anche nell’abitazione del 30enne dove sono stati trovati altri 55 grammi di tusi oltre a vario materiale utilizzato per il peso e il confezionamento delle singole dosi. Rinvenuta successivamente anche la somma di 2.500 euro in contanti, che i carabinieri ritengono essere il provento dell’attività di spaccio. Per il 30enne a questo punto è scattato l’arresto e il trasferimento nel carcere di Montacuto.

Questo nuovo tipo di droga, compare dunque per la prima volta nella nostra regione. Nato in Colombia nel 2010, da qualche tempo si è diffuso in Europa. Ad oggi, sono davvero pochi i sequestri di questa sostanza effettuati in Italia, dove però sta purtroppo prendendo piede. Si tratta di una droga sintetica, composta prevalentemente da ketamina e Mdma, che viene tagliata con altre sostanze stimolanti. Il suo colore rosa, da cui l’appellativo ‘cocaina rosa’, è dato da un colorante alimentare al gusto di fragola.

Sul mercato, la tusi viene venduta ad un prezzo che oscilla tra i 150 e i 200 euro al grammo e si assume sniffandola. La ‘cocaina rosa’ è collocata tra quei narcotici altamente pericolosi. L’assunzione di un minimo quantitativo, oltre a generare visioni, distorsioni della realtà ed effetti psichedelici, può indurre, in alcuni casi, a terribili attacchi di paura o panico.