Torna, dal 12 al 18 marzo, la settimana mondiale del glaucoma, dedicata alla prevenzione della malattia oculare che è seconda causa di disabilità visiva e cecità in Italia e che affligge 55 milioni di persone nel mondo. Le sedi territoriali dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) delle Marche hanno promosso una serie di eventi e screening gratuiti in collaborazione con Iapb Italia, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. A Macerata l’Uici territoriale allestirà un banco espositivo mercoledì 15 marzo in piazza Mazzini, in occasione della consueta giornata di mercato cittadino, e affiggerà e consegnerà volantini nelle biblioteche, le università e altri punti nevralgici della città.