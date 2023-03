LA GIOVANE cantante, 12 anni, l'anno scorso ha vinto il festival Toc in città e ora è approdata alle fasi finali del talent di Rai1. E' nella squadra di Loredana Bertè. Il sindaco Ciarapica: «Forza Melissa, la città fa il tifo per te»

Da Civitanova alla finale di The voice Kids. Melissa Agliottone ha fatto tantissima strada in meno di un anno: la giovane civitanovese (ha 12 anni) dopo aver conquistato Toc, il festival dei talenti che si è svolto questa estate in città, è approdata alla finale della prima edizione del talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici in onda sabato sera alle 21.15. Basato sul format simile a quello “Senior” the Voice Kids seleziona le voci migliori di ragazzi e ragazze valutati dai giudici Clementino, Gigi D’alessio, I ricchi e poveri e Loredana Bertè.

E Melissa sarà proprio nella squadra della cantante di “Non sono una signora”. Del resto condividono la stessa carica di energia e di grinta: Melissa si è presentata alla selezione con “Falling” di Alicia Keys, brano che ha anche suonato al pianoforte. Melissa frequenta la scuola di canto di Roberta Faccani, cantante e attrice anconetana e già voce dei Matia Bazar. La sua famiglia è molto conosciuta a Civitanova, il papà, Gennaro Agliottone è il titolare della barberia Figaro. Per supportare Melissa oggi anche il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha voluto fare il proprio in bocca al lupo alla giovane concittadina: «Forza Melissa, Civitanova fa il tifo per te».

(l. b.)