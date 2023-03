CIVITANOVA - La polizia ha svolto i controlli in diversi punti della città, verifiche anche su 139 veicoli

Controlli della polizia a Civitanova: gli agenti della questura con il Reparto prevenzione crimine di Perugia e il Reparto cinofili di Ancona hanno identificato 285 persone e controllato 139 veicoli. Questo in centro, sul lungomare nord e sud, ai giardini Lido Cluana, nella zona del “Varco sul Mare”, nella zona stadio e nell’area foce del Chienti. I controlli sono avvenuti a partire dall’8 marzo e fino a oggi. Nascono dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani e sono stati disposti dal questore Vincenzo Trombadore per la prevenzione dei reati in genere, specie di quelli connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.