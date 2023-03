MACERATA - Seminario organizzato da Confartigianato per mercoledì 15 marzo alle 17 nella sede dell'associazione. Al centro l’intervento del prof Emanuele Frontoni, docente di Unimc

Come l’intelligenza artificiale cambia imprese e lavoro al centro del seminario gratuito promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo in collaborazione con il Digital Innovation Hub Confartigianato Marche, in programma mercoledì 15 marzo dalle 17 nella sede dell’associazione a Macerata.

Si tratta di un workshop che darà il via ad un viaggio di conoscenza e consapevolezza in ambito business e lavoro, dove ci si occuperà di tutti gli aspetti dell’intelligenza artificiale che riguardano più da vicino il mondo delle imprese, con uno sguardo al contempo positivo e realistico. Il seminario vedrà al centro l’intervento del prof Emanuele Frontoni, docente di Computer Science dell’Università di Macerata e vicecoordinatore del laboratorio Vrai (Vision, Robotics and Artificial Intellingence), uno dei maggiori esperti di AI in ambito europeo e mondiale.

Inoltre, i partecipanti potranno ascoltare le esperienze di imprese che hanno già iniziato ad introdurre applicazioni di intelligenza artificiale nelle loro attività organizzative e produttive, in ambito moda e meccanica. Quindi, il servizio Contributi e Bandi di Confartigianato farà una panoramica sugli strumenti finanziari a sostegno della ricerca e innovazione nelle imprese. Nell’occasione verranno infatti presentati due strumenti di sostegno agli investimenti in ricerca ed innovazione di prossima uscita, bandi predisposti dalla Regione Marche per incentivare e accompagnare gli investimenti qualificanti e di frontiera delle imprese che si incamminano sulla strada della transizione digitale, ecologica, intelligente.

Il programma dei relatori vedrà gli interventi di: Sara Servili, presidente Gruppo di Mestiere ICT Confartigianato Imprese interprovinciale; Emanuele Frontoni (su L’intelligenza artificiale a servizio della creatività umana); Andrea Carpineti, Co-founder Future Fashion srl – 3D Solution (virtualizzazione 3D di prodotti e campionari: quando l’intelligenza artificiale incontra il mondo della moda-calzature); Mauro Parrini, operations manager Simonelli Group (Machine Learning e Manutenzione predittiva: il caso Simonelli); Francesco Caporaletti, marketing specialist Grottini Lab (Intelligenza artificiale e Retail: un’applicazione per il riconoscimento automatico dei prodotti a scaffale). A coordinare l’incontro, Giuseppe Ripani, innovation manager Confartigianato Imprese Interprovinciale. Per iscriversi è possibile compilare il form online sul sito di Confartigianato.