IL RITROVAMENTO nelle vicinanze di un laghetto artificiale in località Montecanepino, si tratta di un maschio della specie protetta che per la prima volta viene avvistata nelle Marche

Sciacallo dorato trovato morto nelle campagne di Potenza Picena. E’ un esemplare maschio di un anno, dal peso di circa dieci chili, di una specie protetta che per la prima volta viene avvistata nelle Marche, dopo essere stata notata nella vicina Emilia Romagna.

A ritrovarlo in località Montecanepino, nelle vicinanze di un lago artificiale, un cacciatore ed una guardia venatoria volontaria della Federcaccia, mentre stavano effettuando un sopralluogo per verificare la presenza di alcuni cinghiali che stanno creando numerosi danni alle colture agricole. Ad annunciarlo in una nota è il presidente Federcaccia Macerata Nazzareno Galassi. «Subito dopo il rinvenimento della carcassa di un animale della grandezza tra un lupo ed una volpe è stata avvisata la Polizia Provinciale che come sempre è prontamente intervenuta avendo un ruolo essenziale ed indispensabile per il controllo del territorio – precisa Galassi -. A sua volta è stato avvisato il Cras per gli adempimenti di competenza. In attesa dell’ autopsia sull’animale, dalla biometria c’è la conferma che si tratta di uno sciacallo dorato».