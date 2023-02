DOVE SI BALLA - Il premio nazionale Dance Music Awards si terrà a fine marzo in Lombardia, ma le votazioni sono già iniziate. Sono 13 le nomination marchigiane, di cui 7 del Maceratese. In gara anche Lino Del Bianco come miglior pr: «Numeri altissimi per il territorio, considerando la concorrenza di posti storici come la Romagna, la Versilia, Milano»

di Leonardo Giorgi

Civitanova dice la sua nelle nomination agli Oscar delle discoteche italiane. Per il ritorno post covid dei Dance Music Awards, il premio nato nel 2012 per celebrare le eccellenze della musica dance e del clubbing nazionale, tanti i protagonisti marchigiani tra i finalisti della kermesse prevista per domenica 26 marzo a Legnano, in provincia di Milano. Nonostante la concorrenza dei territori storicamente associati alla movida notturna (come Romagna, Jesolo, Costa Smeralda, Versilia, Gallipoli, ecc.) sono ben 13 i candidati marchigiani tra artisti e discoteche.

A farla da padrone è il Maceratese (o meglio il Civitanovese), con 7 nomination: Donoma e Brahma come miglior winter disco club; Shada come miglior summer disco club; Edoardo Ascani come miglior direttore artistico; Nicola Pigini come miglior edm dj producer; Lino Del Bianco come miglior pr; Cosmin Maxim come miglior fotografo. Gli altri candidati marchigiani sono Danny Fucili (miglior pr), Andrea Mattioli (miglior techno dj producer), Samuele Sartini (miglior house dj producer), Simone Emili (miglior ballerino), Cristina Poletto (miglior ballerina) e Baia Imperiale (miglior summer disco club). Le votazioni possono essere effettuate tramite sms. Sarà poi la giuria nella serata di gala finale a decretare, tra le nomination più votate, i vincitori di ogni categoria.

«Il premio esiste da diversi anni, ma era stato sospeso dal 2019. È una specie di Festival di Sanremo per i protagonisti delle discoteche italiane – spiega Lino Del Bianco, candidato a miglior pr – e la presenza marchigiana è molto numerosa quest’anno. Ogni categoria ha dieci nominati. Pensiamo a Macerata: è presente sia nella top 10 delle migliori discoteche estive con lo Shada e anche nella top 10 delle migliori strutture invernali con addirittura due club, Donoma e Brahma. Sono numeri altissimi, considerando la concorrenza di territori italiani storici in fatto di discoteche e vita notturna».

Attestati di stima che rappresentano l’ulteriore conferma della validità dell’offerta turistica e d’intrattenimento della riviera marchigiana, in particolare quella maceratese, con Civitanova che, in attesa della serata finale del premio, è già sullo stesso piedistallo di Rimini e Gallipoli.