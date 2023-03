CIVITANOVA - Nuovo appuntamento giovedì 2 marzo alle 21.15 alla Romana

Alla Romana di Civitanova è la volta di Kant, uno di più grandi filosofi di tutti i tempi. A parlarne sarà il professor Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni. L’appuntamento è per giovedì 2 marzo alle 21.15. «Scopriremo insieme – scrivono gli organizzatori – il significato di una delle massime più famose nella storia della filosofia “Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me”. Kant rappresenta il culmine della filosofia illuminista ed è l’autore di una rivoluzione copernicana nell’ambito della filosofia. Il professor Giacchetta ce ne darà una importante chiave di lettura».

L’incontro è aperto a tutti e pone una particolare attenzione a coloro che non hanno mai studiato filosofia. Inoltre ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti, e per le domande del pubblico. L’ingresso è libero. Il prossimo incontro a Civitanova sarà il 23 marzo e si parlerà di Hegel

