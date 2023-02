POTENZA PICENA - L'uomo, 59 anni, originario di Osimo, si è impiccato ed il corpo è stato trovato intorno alle 12

Commerciante va nel magazzino e si toglie la vita: dramma a Porto Potenza. La vittima è un uomo di 59 anni, di Osimo. Si è impiccato. La tragedia si è consumata questa mattina. Quello che è accaduto è stato scoperto intorno alle 12. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco di Civitanova e i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Per gli operatori dell’emergenza non è pero stato possibile salvare la vita all’uomo. Ai carabinieri il compito di ricostruire i motivi che oggi hanno spinto il 59enne ad andare nel magazzino del suo negozio,che vende macchinari per la pulizia e la sanificazione degli ambienti, per compiere quell’ultimo estremo gesto.