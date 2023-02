MONTECASSIANO - Rinvenute dai carabinieri forestali 52 vetture ricoperte da vegetazione su un terreno agricolo circostante un’abitazione. L’intera area di circa 200 metri quadri è stata sequestrata. Altri rifiuti pericolosi depositati in maniera incontrollata: dodici bombole di metano fuori uso, dieci sportelli, cinque cofani, un motore non bonificato, pneumatici e venti batterie smontate

Erano mimetizzati in un campo agricolo circostante un’abitazione nelle campagne di Montecassiano. Cinquantadue veicoli ricoperti da vegetazione e in stato di abbandono sono stati scoperti dai carabinieri forestali che hanno interrotto lo sversamento di rottami e rifiuti pericolosi.

L’operazione è nata nell’ambito di controlli presso autodemolitori abusivi. I militari della stazione carabinieri forestale di Recanati hanno trovato una vera e propria discarica di veicoli fuori uso in evidente stato di abbandono su un terreno agricolo circostante un’abitazione e nei giorni scorsi la pattuglia della forestale, unitamente al supporto della sezione della polizia Stradale di Macerata, ha effettuato un controllo. Nel campo sono state ritrovate un totale di 52 vetture, in alcuni casi mancanti di parti essenziali per il funzionamento, depositate direttamente sul suolo senza alcuna cautela e senza essere sottoposte ad alcun preventivo trattamento su un’area priva d’impermeabilizzazione del terreno, nonché esposte agli agenti atmosferici e al dilavamento in assenza di sistemi per il convogliamento e lo smaltimento dei reflui.

Allo stesso modo, è stata riscontrata la presenza di possibili componenti pericolosi come combustibile, batterie, olio motore e altri rifiuti depositati in maniera incontrollata come dodici bombole di metano fuori uso, dieci sportelli, cinque cofani, un motore non bonificato, pneumatici depositati alla rinfusa sia all’interno di un garage che all’aperto nell’area circostante e venti batterie smontate per auto fuori uso. L’intera area di circa 200 metri quadri è stata posta sotto sequestro ed il proprietario e detentore dei veicoli, titolare di un’impresa di commercio di auto usate è stato denunciato per discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché attività di gestione non autorizzata dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.