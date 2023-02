CIVITANOVA - Il bilancio dell'attività della Guardia di finanza: in un ipermercato sequestrati 200 articoli senza il marchio Ce. Il titolare rischia una multa fino a 30mila euro. Sette giovani tra 20 e 27 anni segnalati alla Prefettura come assuntori, perché trovati con hashish, marijuana e cocaina

Sequestrati 200 articoli potenzialmente pericolosi per la salute, 15 grammi di droga, una patente ritirata e sette giovani segnalati come assuntori. E’ il bilancio dell’attività della Guardia di finanza di Civitanova, che ha per il Carnevale ha messo in campo diverse pattuglie, compresa l’Unità cinofila antidroga. Posti di blocco ai luoghi di accesso della città e controlli nei negozi.

In un ipermercato sono stati sequestrati 200 articoli, tra costumi, accessori e maschere di Carnevale, sprovvisti della prescritta marcatura “Ce”, che attesta la conformità delle merce posta in vendita a tutti gli obblighi che incombono sui fabbricanti, distributori e importatori, in virtù delle vigenti norme nazionali e comunitarie. Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla competente Camera di Commercio: rischia una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 30mila euro.

Ai posti di blocco sono stati fermati diversi veicoli. Il cane antidroga ha permesso di trovare e far sequestrare 15 grammi tra cocaina, hashish e marijuana. Sette giovani, di età compresa tra i 20 ed i 27 anni, residenti tra le province di Macerata e Ancona, sono state segnalate alla prefettura come assuntori. Per uno di loro, trovato alla guida dell’auto, è scattato anche il ritiro della patente.