Dal 28 febbraio all’11 marzo torna l’Open Week dell’università di Macerata. L’ateneo apre le porte agli studenti delle scuole superiori offrendo la possibilità di partecipare a vere e proprie lezioni in presenza, per far vivere appieno l’esperienza universitaria. Sarà possibile scegliere tra le lezioni di qualsiasi dipartimento: economia e diritto, giurisprudenza, scienze della formazione, beni culturali e turismo, scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, studi umanistici. Per partecipare, basterà registrarsi www.unimc.it/openweek. L’Infopoint in corso Matteotti 45 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 14,30 alle 17. È possibile telefonare allo 07332582000 o scrivere a [email protected]