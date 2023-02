CIVITANOVA - Operazione della Guardia di finanza, tolti dal commercio oltre 2.600 articoli

Contraffazione di calzature e articoli di moda, scattano i sequestri della Finanzia nei confronti di quattro aziende di Civitanova. Le Fiamme gialle, a seguito di attività di intelligence e di incrocio di dati e notizie acquisiti nel corso del controllo economico del territorio, hanno dato esecuzione a quattro distinte operazioni di polizia economico – finanziaria nei confronti di altrettante imprese commerciali. I controlli, in base alle analisi di rischio, si sono concentrati su ditte individuali che svolgono commercio all’ingrosso e al dettaglio di calzature, abbigliamento ed accessori di moda.

Nel corso della ricognizione dei locali commerciali, i militari hanno potuto constatare la messa in vendita di calzature ed articoli di pelletteria recanti i marchi Gucci, Golden Goose, Hermes, Converse, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Burberry, Yves Saint Laurent e Valentino contraffatti o riprodotti con modalità mendaci, tali da indurre il consumatore in inganno.

Sono stati sequestrati oltre 2.600 articoli di moda, in relazione ai reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. Illeciti penali per cui i titolari delle imprese controllate sono stati denunciati. Il colonnello Ferdinando Falco, comandante provinciale della Finanza, ha sottolineato come il fenomeno della contraffazione sia un moltiplicatore di illegalità: alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’immigrazione clandestina, dell’evasione fiscale e contributiva, del commercio abusivo, del riciclaggio e di altri gravi illeciti. Chi compra merce contraffatta commettere un illecito, mette a rischio la propria salute, poiché tali prodotti spesso non rispettano gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa.