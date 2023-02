PORTO RECANATI - Il rocker toscano si esibirà il 27 luglio alle 21

Sono passati pochi mesi dalla conclusione della lunga storia dei Litfiba, ma Piero Pelù non ha nessuna intenzione di fermarsi. Questa estate, infatti, il rocker toscano porterà tutta la sua storia di musica rock sui palchi dei festival e delle rassegne più prestigiose, in un viaggio da nord a sud affiancato dalla sua rinnovata band: i Bandidos. Tra le tappe del “Tour estremo live 2023”, organizzato da Friends & Partners, figura l’arena Beniamino Gigli di Porto Recanati dove Piero Pelù sarà in concerto con i suoi Bandidos il 27 luglio alle 21. Evento organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment in collaborazione con il Comune.

Il tour prenderà il via il 7 luglio da Matera. Per l’occasione Pelù ha radunato e rinnovato i Bandidos (Alessandro “Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori) per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore numerato 59 euro, secondo settore numerato 55 euro, terzo settore numerato 49 euro, quarto settore numerato 45 euro, gradinata non numerata 35 euro (diritti di prevendita inclusi). Informazioni: 0871685020 – 08554062.