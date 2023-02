MACERATA - Il giovane è stato soccorso in eliambulanza e trasferito a Torrette. Si è trattato di un gesto volontario

Precipita dal quarto piano, grave un 31enne. E’ successo intorno alle 16,30 in via Tibaldi a Macerata. Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Quando è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118 e polizia. Il giovane è precipitato dall’appartamento di una palazzina dove vive. I medici, viste le condizioni del ragazzo, hanno deciso di allertare l’eliambulanza. Il 31enne è stato così trasferito a Torrette in gravi condizioni. In corso gli accertamenti da parte della polizia, pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Non sarebbero comunque stati trovati biglietti o messaggi.

