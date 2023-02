TOLENTINO - Nella notte i malviventi sono entrati nei locali della Ip, rubati 800 euro dal fondo cassa. Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere

di Francesca Marsili

Ladri in azione alla stazione di rifornimento Ip nell’area di servizio Tolentino la Rancia lungo la superstrada: rubati i soldi del fondo cassa, bottino 800 euro in contanti.

I malviventi hanno agito alle due circa di questa notte. Per accedere al locale adibito al pagamento e alla vendita di prodotti, hanno dapprima forzato la porta d’ingresso con un cacciavite, ma non riuscendo ad aprirla si sono spostati sul retro dello stabile, forzato una finestra a ribalta e attraverso questa si sono introdotti all’interno.

Una volta dentro il negozio hanno forzato un’ulteriore porta, si sono diretti verso il bancone, rubato i soldi custoditi in un cassetto e si sono dati alla fuga. Ad accorgersi del furto è stato un dipendente che all’apertura, alle sette di questa mattina, ha notato le effrazioni sulla porta e ha immediatamente dato l’allarme. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Tolentino dopo che il gestore ha sporto regolare denuncia.

Al vaglio degli inquirenti, per identificare e risalire gli autori del furto, le registrazioni delle telecamere di sorveglianza che hanno appunto immortalato i malviventi poco dopo le due della notte scorsa. Secondo una prima ipotesi i ladri hanno agito passando dai campi sul retro dell’area, verosimilmente con l’intenzione di non essere notati dal personale e dai clienti del vicino Autogrill aperto h.24. L’area di servizio finita nel mirino dei delinquenti si trova lungo la superstrada in direzione mare, subito dopo l’ingresso Tolentino zona industriale.