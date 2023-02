MACERATA - La conferenza tutta marchigiana vedrà protagonisti Elena Santilli e Simone Giaconi. L'appuntamento è venerdì 10 febbraio a partire dalle 15,30 da Prima Visione

“Alla scoperta della Sibilla” è la conferenza tutta marchigiana che si svolgerà venerdì 10 febbraio 2023 dalle 15 in poi da Primavisione di Marco Buontempo a Macerata. E’ la proposta del team creativo Eventi Improvvisi, gruppo di tre ragazzi impegnati nel creare occasioni di convivialità e socialità.

A questa iniziativa prenderà parte Elena Santilli (classe 1991), da sempre appassionata della cultura classica, ha conseguito la Laurea triennale in Lettere classiche (2013) e la laurea specialistica in Filologia classica (2015) e il dottorato di ricerca con lode in Filologia classica, Lingue e Letterature Antiche e Moderne all’Università degli Studi di Macerata (2019), compiendo ricerche sulla figura mitologica della Sibilla. È autrice di varie monografie tra cui Aquae Cutiliae (2016); L’atlante dei Segni (2020); Dal mito alla storia Sibillina (2020).

Ci sarà anche Simone Giaconi di Giaconi Editore, casa editrice indipendente di Recanati da sempre attiva nel sociale con iniziative che riescono a coinvolgere grandi e piccoli. Caratteristica principale della casa editrice è quello di raccogliere e custodire tutte le storie che ruotano attorno alle marche garantendo così la salvezza di un patrimonio inestimabile che altrimenti andrebbe perduto. Dalle 15 alle 16,30 si svolgerà un laboratorio narrativo più attività artistica in collaborazione con Simone Giaconi e la pedagogista Simona Mastrangelo dalle17conferenza “Alla scoperta della Sibilla” con la filologa classica Elena Santilli, Simone Giaconi, dalle 19 verrà servito un aperitivo con prodotti locali a km 0 dal titolo “chiacchiere con l’autore”