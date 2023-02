SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il numero uno della Treiese, che vince 1-0, para l'ennesimo penalty in stagione. L'estremo difensore della Vis Gualdo non riesce ad evitare il ko in casa della capolista San Claudio, ma ipnotizza dal dischetto il capitano e bomber Bartolucci. Il portiere dell'Academy Civitanovese neutralizza il tentativo di realizzazione di un giocatore del Casette d'Ete

di Michele Carbonari

La storia si ripete. A distanza di una sola settimana Claudio “batman” Liuti para l’ennesimo rigore della stagione e della carriera. Quest’anno, è il sesto su nove penalty a sfavore.

Stavolta, a sbattere contro la saracinesca di quasi 45 anni in forza alla Treiese, è Pettinari della Palombese. Il numero uno rossoblu difende l’1 a 0 siglato dal compagno di squadra Canesin. Il tutto alla terza giornata di ritorno, nel campionato di Seconda categoria: praticamente, Liuti ha ancora quasi metà torneo per ritoccare e migliorare i propri numeri. Stratosferici sono anche quelli della capolista del girone F San Claudio, che rischia di complicarsi le cose fra le mura amiche con la Vis Gualdo (4-3). I ragazzi di Cotica calano il tris trascinati da Vecchi (dal limite), Procaccini (tap in) e Meschini (punizione), mentre capitan Bartolucci si fa parare un rigore da Minnucci. Quindi la reazione degli ospiti che riaprono la contesa con Birrozzi (uscita sbagliata del portiere) e Scagnetti (rigore). A sigillare la vittoria locale ci pensa Possanzini, su azione. Nel finale Birrozzi di testa alimenta le speranze gialloverdi ma non basta.

Mantiene il passo la Vigor Macerata, all’inglese sulla Belfortese: gonfiano la rete Mora (sugli sviluppi di una punizione) e Francesco Patrassi (penalty). Termina in parità il derby fra Borgo Mogliano (chiude in dieci) e Petriolo (l’arbitro torna sui suoi passi dopo aver commesso un errore su un doppio giallo): l’ex Scarpeccio (sugli sviluppi di un calcio piazzato) risponde a Staffolani (diagonale). Consolida la posizione playoff la Juventus Club Tolentino, che con il minimo sforzo viola il terreno della Pennese: decisivo Pasotti nel primo tempo. Sempre di misura e lontano da casa resta in scia l’Atletico Macerata, al quale basta una zampata di Agnetti sulla punizione di Margherita per superare la Sefrense. Paniccià, dopo un batti e ribatti, trascina il Pievebovigliana ad Appignano contro gli Amatori. Infine, il Ripesanginesio si rilancia grazie al netto tris sul Pioraco, piegato nella ripresa da Bompadre (rigore), Cardinale (in area) e Piccioni (da fuori).

Nel girone E vincono tutte le prime della classe. La leader Pinturetta espugna 2 a 1 in rimonta Civitanova, Giammaria (in mischia) illude lo United. Risponde presente il Real Telusiano, forte del 3 a 1 interno sulla Promos, che pareggia momentaneamente con Scoppa (sul primo palo) il vantaggio iniziale di Iesari (sul cross basso di Pallotto). Nella ripresa siglano la vittoria Canuti (tap in dopo una respinta sulla linea) e Marra (incornata sul corner di Di Biagio). Si confermano in zona spareggi promozione sia Montecassiano che Real Porto, entrambe vittoriose per 3 a 0 in casa. I rossoblu di Carinelli travolgono il Porto Potenza grazie ai sigilli di Fiecconi (di testa), Chiaraberta (punizione) e Giubilei (ad incrociare sul secondo palo). I ragazzi di Monaldi piegano il Csi Recanati in virtù dei centri di Filippetti (assist di Fratini), Liguori (dal dischetto) e Maddaluno (servito dallo stesso Liguori).

La doppietta di Menghini (rigore e punizione) regala i tre punti all’Aries Trodica, di fronte al pubblico amico, contro la Corva. Muovono la classifica Santa Maria Apparente e Morrovalle (0-0), oltre all’Academy Civitanovese e alla Monteluponese, entrambe in trasferta. I rossoblu di Beruschi 1-1 a Casette d’Ete (Setola sblocca sugli sviluppi di un angolo, Schiavoni para un rigore), mentre i giallorossi di Fermanelli 2-2 nella tana del Recreativo (a segno Ibra con un mancino da fuori e l’eterno Giuseppe Bugiolacchi di testa su cross di Rosati).

Nel girone C un jolly di Simone Gagliardini, servito da Tiranti, trascina il Victoria Strada sul campo del Valle del Giano. Il Fabiani Matelica cade 3 a 0 lontano da casa contro l’Olimpia Ostra Vetere.

La top 11 (3-4-3): Liuti (Treiese); Francia (Juventus Club Tolentino), Mora (Vigor Macerata), Mozzicafreddo (Real Porto); Vecchi (San Claudio), Marcolini (Atletico Macerata), Fortunato (Victoria Strada), Menghini (Aries Trodica); Marra (Real Telusiano), Dikedzic (Pievebovigliana), Fiecconi (Montecassiano). All.: Mazzieri (Ripesanginesio).

Il personaggio della settimana: Claudio Liuti (Treiese). L’eterno portiere non ha la minima intenzione di appendere i guantoni al chiodo e gioca ogni partita per inseguire nuovi record. Ci sta riuscendo: infatti, sono ben sei rigori parati in campionato, sui nove concessi agli avversari.