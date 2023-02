TOLENTINO - Tre i feriti. L'uomo che ha causato l'incidente è stato trovato dalla polizia, nel sangue un tasso di alcol tre volte superiore al limite. Deve rispondere anche di omissione di soccorso

Rintracciato dalla polizia l’uomo che stamattina era scappato a piedi dopo aver tamponato un’auto in superstrada: era ubriaco, con un tasso di alcol tre volte superiore al limite consentito. E’ stato denunciato, e deve rispondere di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.

Secondo quanto stato ricostruito l’uomo, residente nel Maceratese, era a bordo di una Jeep. Era in direzione nord, quando arrivato a Tolentino ha tamponato una Seat con a bordo tre persone, una famiglia di Ancona diretta a Roma. Subito dopo l’impatto è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati polizia stradale, 118 e vigili del fuoco. Dell’uomo a bordo della Jeep però non c’era più traccia, era rimasta solo l’auto. L’uomo si era allontanato a piedi. La rocambolesca fuga è finita poco dopo, con la polizia stradale che è riuscita a rintracciarlo. Nel frattempo i tre a bordo della Seat sono stati trasferiti al pronto soccorso per le ferite riportate. Mentre l’uomo, sottoposto ad analisi, è risultato avere nel sangue un tasso di alcol di circa 1,5 g/l, cioè tre volte oltre il limite.