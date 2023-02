FESTA - Gli appuntamenti promossi da Comune e Pro Loco

La città di San Severino si prepara a salutare il ritorno del Carnevale, la festa più colorata dell’anno. Per tutto il mese di febbraio il Comune e la Pro Loco hanno organizzato una serie di appuntamenti, in collaborazione con la DM Show Services. Giovedì 16 febbraio, al circolo ricreativo settempedano Acli Aps, pomeriggio con il “Giovedì Grasso dei bambini”, a partire dalle 16. Sabato 18 febbraio, dalle 22, villa Collio ospita invece il carnevale “The Mask Superhero”. Domenica 19 febbraio, in piazza Del Popolo, dalle 14 “Una Piazza da Maschera” con divertimento assicurato per grandi e piccoli. Sabato 25 maggio, dalle 22, villa Collio accoglie la tradizione del “Veglione dello Sport”.