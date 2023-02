“Vengo prima io”,

convegno a Treia

PERCORSO di prevenzione dedicato alla popolazione over 65: l’appuntamento è per domani, al teatro, alle 17.30. Ci sarà la lectio magistralis di Marco Trabucchi “Perché invecchiare non è una malattia”.

Prende il via l’iniziativa “Vengo prima io”, un percorso di prevenzione alla popolazione over 65, pensato e realizzato da Afam Alzheimer Uniti Marche e dall’impresa sociale Cambiamenti, insieme al Comune di Treia. Sono previsti screening della memoria gratuiti, incontri formativi e laboratori di potenziamento della memoria e ginnastica dolce. L’appuntamento è per il convegno di apertura e presentazione del progetto “Vengo prima io”, domani al teatro di Treia alle 17.30, dove ci sarà la lectio magistralis di Marco Trabucchi “Perché invecchiare non è una malattia”. «Il benessere di una persona si costruisce nella singola quotidianità, è un po’ il risultato di tante cose – si legge nella nota di Afam -. Per questo motivo è di particolare importanza avere una conoscenza ed un’attenzione preventiva per migliorare lo stile di vita ed ottenere significativi risultati sul piano clinico e psicologico». L’incontro è aperto a tutti. Per maggiori informazioni: [email protected] o 0733218731 e 3517371297.

