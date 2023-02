Il patto regionale per il miele

INTESA - Un documento da oggi unisce apicoltori e agricoltura. E' stato siglato in occasione della presentazione dei dati che vedono le Marche prime in Italia, con il Piemonte, per numero di comuni aderenti a “Le città del miele”

Un “dolce” patto per il miele. È stato sottoscritto oggi in Regione in occasione della presentazione della ricerca nazionale sul mondo del miele. Il patto riguarda le buone pratiche per la qualità delle produzioni agricole e la tutela del patrimonio apistico delle Marche. Matelica, “Città del miele”, era presente con il sindaco Massimo Baldini e il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Denis Cingolani. Una partecipazione significativa che ha ribadito ancora una volta la centralità dei temi per l’amministrazione comunale matelicese, soprattutto alla luce del fatto che tra i sottoscrittori di questo patto c’è anche la locale Cooperativa apicoltori montani, presieduta da Pierluigi Pierantoni.

Durante la mattinata sono stati presentati alcuni dati emersi da un’analisi di mercato sul mondo del miele. Nello scenario nazionale le Marche condividono con il Piemonte il primato per quantità di comuni aderenti a “Le città del miele”.

La nostra regione è seconda per numero di alveari in tutta Italia dietro solo alla Calabria (in rapporto tra abitanti-alveari le Marche si posizionano al quarto posto).

Sempre dai dati dell’indagine emerge che il consumatore finale sceglie quasi sempre il miele in base al territorio di provenienza e alla sostenibilità dello stesso. Sulla scia di queste informazioni, nasce il patto d’intesa regionale tra apicoltura e agricoltura, un documento ad oggi unico a livello nazionale.

«Le Marche si confermano terra attenta al patrimonio apistico – spiega l’assessore Denis Cingolani – la nostra città è per vocazione una città del miele, ma non dobbiamo pensare solo al prodotto finale bensì anche alla salvaguardia delle api che sono fondamentali per il nostro ecosistema e per la vita sulla Terra in generale. Ecco perché oggi abbiamo voluto essere presenti alla firma di questo importante patto».

Alla firma erano presenti anche altri sindaci marchigiani, l’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, il primo cittadino di Montelupone e presidente de “Le città del miele” Rolando Pecora, Daniele Orazi (Client manager Intertek), Serenella S. Mortani (responsabile coordinamento operativo nazionale Le città del miele), Paolo Fontana (entomologo, presidente Wba e ricercatore Fondazione E. Mach), Sara Ruschioni (dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Università politecnica delle Marche, entomologia generale e applicata), Maria Letizia Gardoni (presidente Coldiretti Marche e dell’Associazione imprese biologiche e biodinamiche di Coldiretti) e Renato Claudio Minardi (coordinatore Consorzi apicoltori marchigiani).