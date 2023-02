CIVITANOVA - L'allenatore, tra i più vincenti nel mondo della pallavolo, è stato ospite di Confartigianato Imprese Macerata Fermo e Ascoli. Ha raccontato la sua esperienza sportiva fornendo spunti per i titolari di azienda, gli artigiani e gli amministratori presenti, partendo dal suo arrivo in Italia alla guida della squadra di volley di Jesi: «Mi dicevano che allenarsi tre ore al giorno anziché due era impossibile, poi invece ho dimostrato che si poteva»

di Alessandra Pierini (foto Federico De Marco)

«Il leader deve credere dove gli altri non credono, deve essere ottimista, deve essere autorevole e sapere molto bene di cosa parla». Sono solo alcuni dei suggerimenti prestati dal mondo dello sport a quello dell’imprenditoria da Julio Velasco, l’allenatore che forse ha vinto di più nel mondo della pallavolo.

Ospite di Confartigianato Impresa Macerata – Fermo – Ascoli, ieri sera a Civitanova, nel teatro “Rossini” gremito di imprenditori, Velasco, one man show della serata, per quasi due ore con il suo inconfondibile accento argentino e l’ironia che lo contraddistingue, ha parlato di leadership, non in modo aleatorio ma con grande concretezza, prendendo a prestito episodi e aneddoti dalla sua lunga e “vittoriosa” carriera.

Nessun effetto speciale, luci semi accese in sala «perché devo vedervi per capire che effetto stanno facendo su di voi le mie parole», l’allenatore ha iniziato la sua dissertazione partendo da Jesi: «La mia carriera è iniziata lì. Lì ho imparato che la realtà è come è , non come si vuole che sia. ;a ho imparato anche che le cose possono cambiare e per cambiarle ci devi credere. Ad esempio a Jesi volevo fare allenamenti di tre ore ma mi dicevano che era impossibile perché i giocatori lavoravano e perché la palestra era occupata. Li ho dovuti convincere ma alla fine si è potuto».

Poi l’esperienza con la nazionale italiana dal 1989 al 1996 dopo aver vinto quattro campionati consecutivi con Modena: «Spesso nello sport si è come il giornale del lunedì dove tutti sanno come dovevano giocare le squadre, ma bisognava saperlo la domenica. Quando ho preso la nazionale non ci credeva nessuno. Quando gli altri vedevano i difetti, io ho visto i talenti e ha funzionato. Il leader oltre a credere, deve essere ottimista». E così di seguito attraverso i rapporti con i singoli giocatori o con i dirigenti delle squadre che via via lo hanno visto protagonista in panchina passando ad affrontare il tema del cambiamento: «Il cambiamento è difficile e doloroso perché andiamo in un territorio sconosciuto. Quando proponiamo un cambiamento, spesso facciamo come certe mamme che ripetono dieci volte la stessa cosa, il figlio ha capito ma la realtà è non vuole fare quello che gli viene detto. Quando invio un messaggio e c’è un grande corto circuito, devo capire perché. Quando voglio che qualcuno faccia ciò che dico io, devo essere sicuro che capisca cosa sto chiedendo». Poi un engagement verso i giovani: «Sono molto bravi ed educati e la scuola italiana, tanto criticata, è dura e li prepara. Non vanno giudicati, critiche sì ma non giudizi».

E tra applausi e risate, il messaggio è arrivato forte e chiaro ai tanti imprenditori, artigiani e amministratori presenti che dovranno affrontare ora la sfida più grande, quella di mettere in pratica quanto appreso.

La serata è stata condotta da Marco Moscatelli. Hanno accolto il pubblico il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, il presidente di Confartigianato Macerata Enzo Mengoni, Gino Sabatini, direttore della Camera di Commercio, Giuseppe Marcolitta Bper e il segretario generale di Confartigianato Giorgio Menichelli che ha sottolineato «siamo interconnessi col territorio».