LEGA PRO - La doppietta di Stiven Shpendi e la rete di Corazza mandano al tappeto i giallorossi per la prima volta nel 2023, gli uomini di Pagliari interrompono la loro serie positiva che durava da cinque giornate

di Andrea Cesca

Il Cesena interrompe la serie positiva della Recanatese (che veniva da cinque risultati utili consecutivi) e si conferma in seconda posizione di classifica. Una doppietta dell’attaccante italo-albanese Stiven Shpendi e la rete di Corazza mandano al tappeto i giallorossi, per la prima ko nel 2023. Ha concesso poco o nulla allo spettacolo l’undici romagnolo, una prestazione molto pratica ma di sostanza. La squadra di Pagliari ha avuto la palla buona per riaprire il risultato al quarto d’ora della ripresa, ma il colpo di testa di Paudice ha colpito il palo. Sulla prestazione ha pesato e non poco l’assenza di Sbaffo tornato a casa malconcio dalla trasferta di Sassari. La speranza a questo punto è che il capitano possa recuperare per lo scontro diretto in programma sabato prossimo sempre in casa avversaria l’Imolese. Nel frattempo si assottiglia il vantaggio sulla zona playout, un solo punto divide ora la Recanatese dal quint’ultimo posto.

Contro il Cesena il Re Leone parte dalla panchina e li rimane, anche se ce ne sarebbe bisogno in campo. Rispetto alla trasferta in Sardegna torna Carpani ma resta fuori anche Longobardi (squalificato). Sono ancora assenti Raparo, Pacciardi e Gomez.

Nell’ultimo giorno di calciomercato la società guidata dal presidente Adolfo Guzzini ha definito il tesseramento di Simone Stampete, attaccante classe 2002, arrivato in prestito dal Frosinone che ha indossato la maglia della Turris nella prima parte della stagione (8 presenze e 1 gol). Stampete si va ad aggiungere a Foresta, Meli, Vona, Paudice, Guadagni, Yabre e Peretti arrivati in questa finestra invernale di mercato. Non fanno più parte della Recanatese Minicucci, Bagheria, Zammarchi, Ventola, Meloni e Tafa.

Al “Nicola Tubaldi” il Cesena scende in campo con lo stesso undici che ha vinto sabato a Pontedera; sono out per infortunio Coccolo e Zecca. Dalla Romagna sono arrivati 350 tifosi al seguito del cavalluccio.

La partita si mette subito in salita per la Recanatese. Un Cesena molto pratico sfrutta appieno la prima disattenzione difensiva dei leopardiani, Adamo fa fuori Yabre, Stiven Shpendi gira a rete il cross dalla destra, Fallani respinge, Shpendi riprende la sfera con l’altro piede e gonfia la rete, 0 a 1. La partita non è spettacolare, il Cesena seconda forza del campionato bada al sodo, la Recanatese si rende pericolosa due volte con Giampaolo, la prima su calcio da fermo, poi con un tiro-cross, in entrambe i casi ci pensa Lewis. Un doppio errore della Recanatese a centrocampo costa il raddoppio appena superata la mezzora di gioco: prima Alfieri poi Vona sbagliano il controllo, Saber serve Stiven Shpendi che dai venticinque metri fa secco Fallani, non esente da colpe, 2 a 0. La Recanatese appare tramortita ma con Ferretti al 37’ impegna nuovamente il portiere italo americano Lewis in una parata a terra.

Pagliari vara una Recanatese a trazione anteriore all’inizio del secondo tempo per provare a riaccendere la partita, entrano in campo Paudice, Marilungo e Senigagliesi. I padroni di casa sono più propositivi e al 58’ hanno la possibilità per accorciare le distanze, ma la dea bendata volta le spalle: Guadagni ruba palla a Calderoni e serve a centro area Paudice, l’attaccante anticipa di testa Lewis ma il pallone colpisce in pieno il palo. Con il trascorrere dei minuti la partita scade di intensità, il Cesena mette la parola fine all’80’: Silvestri di testa serve Corazza, l’attaccante a tu per tu con Fallani spinge in rete il 3 a 0, partita chiusa.

Il tabellino:

RECANATESE (4-2-3-1): Fallani 5,5; Somma 5,5, Edoardo Ferrante 6, Vona 5,5, Yabre 6; Alfieri 5,5, Morrone 6; Ferretti 5,5 (1’ st Marilungo 5,5), Guadagni 6, Carpani 6 (7’ st Senigagliesi 6); Giampaolo 6 (1’ st Paudice 6). A disp.: Meli, Amadio, Quacquarelli, Marafini, Guidobaldi, Peretti, Sbaffo. All. Pagliari.

CESENA (3-4-1-2): Lewis 6; Silvestri 6, Prestia 6, Mercadante 6; Adamo 6 (1’ st Albertini 6), De Rose 6,5 (22’ st Brambilla ng), Bianchi 6,5 Mustacchio 6,5 (1’ st Calderoni); Saber 6,5 (11’ st Chiarello 6); Stiven Shpendi 7,5 (37’ st Cristian Shpendi ng), Corazza 7. A disp.: Tozzo, Pollini, Celiento, Ciofi, Bumbu, Alexis Ferrante, Udoh. All. Toscano.

TERNA ARBITRALE: Paride Tremolada di Monza (assistenti Ceolin di Treviso e Loic Nana Tchato di Aprilia, quarto ufficiale Milone di Taurianova).

RETI: pt. 7’ e 20’ Stiven Shpendi (C); 35’ st Corazza (C)

NOTE: spettatori 700 circa, 352 tifosi del Cesena nel settore ospiti. Calci d’angolo 6 a 3 per la Recanatese. Ammoniti Vona, Calderoni, Albertini, Paudice. Recupero: 4’ (1+ 3).