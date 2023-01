LEGA PRO - Seconda rete consecutiva per l'attaccante maceratese, questa oltre ad essere spettacolare è anche decisiva. La prodezza del numero 11 entrato nella ripresa arriva al terzo di recupero con la squadra in dieci (espulso Mezzoni al 78esimo), 120 secondi prima Rovaglia aveva pareggiato il vantaggio firmato Moretti: per i dorici è il settimo risultato utile consecutivo

di Andrea Cesca

Un gol pazzesco di Federico Melchiorri regala la vittoria all’Ancona nella trasferta di Montevarchi. L’attaccante maceratese, al secondo centro consecutivo in altrettante partite con i dorici, segna la rete della vittoria al 93’.

La squadra di Colavitto, all’ottavo risultato utile consecutivo, porta a casa tre punti preziosissimi e consolida la quarta posizione di classifica. 2 a 1 il risultato finale per l’Ancona che però dovrà riflettere sugli errori commessi. In vantaggio con una rete di Moretti, la squadra di Colavitto è rimasta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Mezzoni ed ha incassato la rete del momentaneo pareggio al primo dei sei minuti di recupero. Dopo il pareggio beffa nel derby con la Vis Pesaro a Montevarchi si prefigurava un’altra giornata amara per i biancorossi.

La magia del “Cigno di Treia” partito dalla panchina risolve in corso i problemi della squadra e lancia i suoi in vista della partitissima con la capolista Reggiana sabato prossimo allo stadio Del Conero.

Rispetto al derby con la Vis Pesaro Gianluca Colavitto cambia quattro giocatori: nell’undici titolare trovano spazio Camigliano, Basso, Lombardi e Mattioli, nella lista dei convocati non figurano Bianconi (secondo radio mercato il difensore sarà ceduto in prestito al Lecco) e Di Massimo. Melchiorri, autore della rete nella gara d’esordio al Del Conero parte dalla panchina. L’Aquila Montevarchi, molto attivo sul mercato nelle ultime ore, deve fare a meno di Silvestro, Cerasani e Pietra e dei lungodegenti Boiga e Barranca.

Al Brilli Peri sono presenti un centinaio i tifosi di fede biancorossa che vogliono vendicare la sconfitta della gara di andata, primo dei quattro successi della formazione toscana, fanalino di coda del girone. A Montevarchi splende il sole, l’Ancona va alla conclusione un paio di volte, sul secondo tentativo di Lombardi all’8’ la palla lambisce l’incrocio dei pali. Il Montevarchi si fa vedere al 13’ con Rovaglia, la girata viene chiusa in angolo da De Santis.

La squadra toscana non sembra granché e l’Ancona ne approfitta: al 23’ Simonetti serve in profondità Moretti, l’attaccante entra in area sulla destra in posizione defilata, il diagonale buca le mani a Giusti, la palla termina in fondo al sacco, 0 a 1. Prima della mezzora il Montevarchi impegna severamente Perucchini con una conclusione al volo di Lischi, poi ci prova Giordani, palla sul fondo. L’Ancona chiude in attacco il primo tempo, Prezioso viene murato da Gennari, a Mezzoni manca la forza sul calcio d’angolo di Lombardi.

L’inizio del secondo tempo è vivace, l’Ancona va a segno con Mattioli ma l’arbitro non convalida per la posizione irregolare di Lombardi. Poi Perucchini vola sulla gran botta da fuori area di Biagi. Il Montevarchi adesso spinge con maggiore insistenza, l’Ancona sfrutta gli spazi e dopo il timido tentativo di Simonetti, al 62’ fallisce il raddoppio: Moretti si fa respingere il tiro da Giusti, Lombardi calcia fuori la ribattuta.

Colavitto gioca la carta Melchiorri per provare a chiudere la partita memore della beffa patita con la Vis Pesaro, intanto Prezioso. L’Ancona decide di complicarsi la vita al 78’ Mezzoni già ammonito calcia lontano un pallone a gioco fermo, l’arbitro estrae il secondo giallo e quindi il rosso. Al primo minuto di recupero la doccia gelata: Rovaglia salta più in alto di tutti sul traversone dalla destra e mette alle spalle di Perucchini la rete dell’1 a 1.

Nonostante l’inferiorità numerica l’Ancona si porta in avanti e al 93’ mette a segno la rete del definitivo 2 a 1: Melchiorri spalle alla porta stoppa con il petto, si gira e prima che la palla tocchi terra calcia con il sinistro, la conclusione a spiovere si insacca sotto l’incrocio dei pali. L’Ancona fa festa, ma avrà di che riflettere.

Il tabellino:

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti 5,5; Gennari 5,5, Bertola 5,5 (25’ st Sorgente ng), Fiumanò 6 (37’ st Manè ng); Tozzuolo 6, Nador 5,5 (1’ st Karnezo), Amatucci , Lischi 6; Biagi 5,5 (42’ st Italieng ng); Rovaglia 7, Giordani 5,5. A disp.: Mazzini, Chiti, Boncompagni, Marcucci. All.: Banchini

ANCONA (4-3-3): Perucchini 6,5; Mezzoni 5, De Santis 5, Camigliano 6, Brogni 6; Simonetti 6, Basso 5,5 (29’ st Gatto ng), Prezioso 6 (29’ st Paolucci ng); Lombardi 6 (18’ st Melchiorri 8), Mattioli 5,5 (40’ st Fantoni ng), Moretti 7 (40’ st Barnabà ng). A disp.: Piergiacomi, Vitali, Martina, Spagnoli, Pietrella, Mondonico, Pecci. All.: Colavitto

TERNA ARBITRALE: Dario Madonia di Palermo (assistenti Pichi di Palermo e Paggiola di Legnago, quarto ufficiale Pica di Roma 1)

Reti: pt. 23’ Moretti (A); st. 45’ Rovaglia (AM), 48’ Melchiorri (AM)

Note: calci d’angolo 8 a 5 per l’Ancona. Espulso Mezzoni al 78’ per somma di ammonizioni. Ammoniti Amatucci, Bertola, Mezzoni, Simonetti, Lischi, Mondonico. Recupero: 5’ (0+5)