PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO - L'attaccante della Vigor Montecosaro regala la vittoria nello scontro diretto con il Cska Corridonia. Cambio nella panchina biancorossa: ai saluti Francesco Dell'Erba, al suo posto il vice, che avrà la collaborazione di Paolo Biciuffi, mister della Juniores

di Michele Carbonari

L’Elpidiense Cascinare chiama, il Camerino risponde. Nella seconda giornata di ritorno, nel girone C di Prima categoria, la capolista fermana cala il tris nel testa coda contro il Sarnano.

La squadra di Tiburzi, a suon di gol, mostra la manita all’Urbis Salvia trascinata da ben cinque marcatori diversi: Gabrielli (punizione), Aquilanti (al rientro), Salvetti (servito dallo stesso Gabrielli), Romoli (dal limite) e Duca (diagonale). Per gli arancioblu ospiti, a segno Pietrella (di piatto) e Pieristè (di testa). Nei quartieri alti non sbagliano Appignanese e Settempeda, le uniche insieme al Camerino che al momento disputerebbero i playoff in quanto fra i ducali e la Folgore Castelraimondo ci sono ben quindici punti di differenza. La formazione di Cicarè in zona Cesarini riesce ad avere la meglio della Cingolana, al quale non basta il gol di Santini dopo il vantaggio locale di Argalia (di testa sulla punizione dell’esordiente Colletta): decisiva una leggera deviazione sull’angolo di Montanari.

I ragazzi di Ruggeri, alla settima vittoria esterna, fanno loro il derby di Caldarola trascinati da Dolciotti (di testa sulla spizzata di Borioni), dallo stesso Borioni (di tacco, servito da Tabarretti) e dalla doppietta di Capenti (su assist di Quadrini e in contropiede). Ininfluenti, per i padroni di casa, le reti di Buresta (destro ad incrociare) e del 2006 Pettinari (tap in sul tiro di Frabbrizi). Al termine dell’incontro mister Francesco Dell’Erba rassegna le dimissioni, accettate dal sodalizio biancorosso, che ha affidato la panchina al vice Giovanni Ceresani, che si avvarrà della collaborazione dall’allenatore della Juniores Paolo Biciuffi.

Alle spalle delle battistrada il due Portorecanati (un palo esterno) – Folgore Castelraimondo (chiude in dieci il sesto pareggio esterno), che divide la posta in palio nello scontro diretto: il castellano Dashi (di testa) risponde all’orange Ferro (imbeccato dalla punizione di Bibini). Un punto a testa anche per Montecosaro e Montemilone Pollenza, con i padroni di casa che si salvano in pieno recupero grazie al rigore di Catinari. In precedenza il vantaggio ospite di Rodriguez (incornata sul piazzato di Bartolini) e il gol non gol di Marra, dopo aver colpito la traversa. In chiave salvezza, pesanti i successi esterni di Elfa Tolentino e Vigor Montecosaro. I ragazzi di Eleuteri espugnano Esanatoglia trascinati dai rigori di Storani e Maccari, rendendo vano il momentaneo pareggio di Vrioni. I giallorossi di Pierantoni, invece, vincono lo scontro diretto esterno contro il Cska Corridonia: per il primo hurrà esterno è determinante la doppietta di Tulli.

La top 11 (4-2-4): Pettinari (Appignanese); Santini (Cingolana), Bonifazi (Montemilone Pollenza), Buldorini (Elfa Tolentino), Tabarretti (Settempeda); Catinari (Montecosaro), Saraceni (Elfa Tolentino); Dashi (Folgore Castelraimondo), Ferro (Portorecanati), Aquilanti (Camerino), Tulli (Vigor Montecosaro). All.: Pierantoni (Vigor Montecosaro).

Il personaggio della settimana: Marco Tulli (Vigor Montecosaro). L’attaccante giallorosso, nel giorno del suo 31esimo compleanno, si fa un bel regalo realizzando una doppietta che vale tre punti, unico bottino pieno stagionale esterno per la squadra di Gregory Pierantoni.