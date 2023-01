MACERATA - Reunion degli studenti dell'Itc Gentili degli anni 1976/1981

I “ragazzi” e le “ragazze” della 5A di nuovo insieme. Gli ex studenti dell’Itc Gentili, degli anni 1976/1981, si sono rivisti per festeggiare i 60 anni di età. Sposati, separati, genitori, nonni, chi ancora lavora e chi già gode della pensione, gli anni passano ma, quell’amicizia partita tra i banchi di scuola nell’incoscienza di un’età troppo bella per essere dimenticata, esiste ancora. Gli organizzatori danno appuntamento a prestissimo anche con coloro che stavolta non potevano essere presenti.