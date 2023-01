VOLLEY A3 - Domani alle 18 biancorossi in campo al Banca Macerata Forum contro la Gamma Chimica. Lo schiacciatore Lazzaretto: «Dovremo essere bravi a imporci fin da subito e dimostrare quanto di buono abbiamo fatto vedere in quest’ultimo periodo»

Quinta giornata di ritorno del girone Bianco di serie A3, la Med Store Tunit torna al Banca Macerata Forum per sfidare la Gamma Chimica Brugherio alle 18 di domani. La squadra lombarda è composta da un roster giovane e lotterà su ogni pallone per strappare punti utili nella lotta salvezza: dopo due sconfitte, è arrivata la prima vittoria del 2023 una settimana fa con il 3-0 inflitto a Montecchio Maggiore. I biancorossi vivono invece il momento migliore della stagione, con tre vittorie consecutive all’attivo tra campionato e Coppa Italia, e sono in cerca di continuità di risultati e prestazioni grazie ad un roster finalmente completo e rodato. A completare la Med Store Tunit l’ultimo arrivato lo schiacciatore Enrico Lazzaretto, che non ha avuto difficoltà ad ambientarsi.

«Conosco bene Macerata, la società e la squadra – dice – è stato facile calarmi di nuovo in questa realtà dopo l’esperienza della passata stagione. Per quanto riguarda il gioco invece ho avuto bisogno di imparare i meccanismi sui quali la squadra ha lavorato nel corso dell’anno ma dopo qualche partita mi sono sentito più sicuro anche su questo aspetto. C’è spazio per migliorare sempre». Così come la squadra, siete in forma ma dovete sempre confermarmi partita dopo partita. «Nelle ultime uscite – aggiunge Lazzaretto – abbiamo fatto molto bene vincendo contro Pineto e Fano, dimostrando che possiamo giocarcela contro le migliori, ma anche a San Donà è stata una bella partita, per niente scontata in trasferta. Brugherio sarà un altro banco di prova per noi, sappiamo che avremo di fronte una squadra giovane, un avversario che non ha niente da perdere e giocheranno con coraggio per fare punti. Noi dovremo essere bravi a imporci fin da subito e dimostrare quanto di buono abbiamo fatto vedere in quest’ultimo periodo». La sfida tra Med Store Tunit Macerata e Gamma Chimica Brugherio sarà visibile domenica in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 18.