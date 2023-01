CIVITANOVA - Taglio del nastro per gli spazi rinnovati dell'istituto professionale. Sistemata tutta l'ala nord, il verde e i tre piani dell'edificio. Nuova tinteggiatura rosso cadmio. Presenti i vertici dell'istruzione regionale

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Nuova veste per l’Ipsia Corridoni di Civitanova, inaugurata questa mattina alla presenza del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Roberto Vespasiani e del direttore dell’Usr Marco Ugo Filisetti, la ristrutturazione dell’istituto professionale civitanovese. La scuola di “Villa Eugenia” ha un nuovo colore, un rosso vivace che vuole rappresentare la vivacità di una scuola e del suo indirizzo di studi. La ristrutturazione, che è iniziata nel 2019, ha riguardato l’ala nord e i tre piani dell’edificio. Per un costo di 1 milione di euro si è intervenuti sul parcheggio esterno dell’ala nord, sulla ristrutturazione di tutta l’ala nord e dei tre piani, sistemate inoltre le aree verdi con lavori per il miglioramento sismico, energetico e antincendio.

Al taglio del nastro, con soddisfazione, oltre ai vertici dell’istruzione regionale Marco Ugo Filisetti e Roberto Vespasiani, erano presenti il preside Gianni Mastrocola, Laura Sestili per la Provincia e l’assessore al sociale e all’istruzione Barbara Capponi per il Comune di Civitanova. La Sestili ha parlato di «orgoglio per il lavoro svolto» ringraziando i tecnici della Provincia che hanno lavorato al progetto e all’iter di ristrutturazione e avvio lavoro. Gli interventi per un milione di euro complessivi (tra fondi della Provincia e fondi della Protezione civile), hanno riguardato il miglioramento sismico (565mila euro), la manutenzione ordinaria dell’area esterna e degli spazi ginnici (130mila euro) e gli infissi (300mila euro).

Filisetti ha invece parlato di una scuola che è «il tassello di un mosaico (il Corridoni di Civitanova è una delle tre sedi oltre a Macerata e Corridonia ndr) che ha come obiettivo quello di far sì che tutti gli studenti abbiamo la possibilità di inserirsi in modo utile nel sistema socio economico del territorio, con un’offerta formativa che risponde alla domanda produttiva di questo territorio».

Attualmente infatti la sede civitanovese ha circa 100 iscritti con il corso di meccanica manutenzione e assistenza tecnica. Orgoglioso dei risultati nel mondo del lavoro dei diplomati che escono dal corso civitanovese, il preside Mastrocola parla di un indice di occupazione pari al 75% dei diplomati: «E’ un tasso di occupazione molto elevato. Chi esca da questa scuola è già professionalmente formato e tanti trovano opportunità di lavoro nel breve periodo, ci vengono quasi contesi».