SERIE C - Il difensore classe 1996 arriva dal Taranto. Tra i pali il 24enne in prestito dall’Empoli

Doppia operazione di mercato in entrata per la Recanatese: Edoardo Vona e Gabriel Meli sono due nuovi giocatori giallorossi. Edoardo Vona, difensore centrale classe 1996, arriva dal Taranto dove in questa prima parte di stagione ha totalizzato 8 presenze. In Serie C ha indossato anche le maglie di Racing Club Roma, Bisceglie e Imolese. Gabriel Meli, portiere classe 1999, arriva a titolo temporaneo dall’Empoli dopo una prima parte di stagione in Grecia nell’Apollon Larisas, squadra militante nella Super League 2. In carriera in Serie C ha indossato le maglie di Pistoiese, Rimini, Fano e Sudtirol.

Entrambi sono già a disposizione dello staff tecnico giallorosso che sta lavorando per preparare al meglio la partita di sabato con la Torres, seconda trasferta in terra sarda dopo quella di Olbia. La squadra viaggerà in aereo con la partenza prevista venerdì pomeriggio dall’aeroporto di Fiumicino e l’arrivo in serata ad Alghero. Dopo la partita ripartirà subito alla volta di Fiumicino con rientro nella serata di sabato.