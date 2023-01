PROMO - L'appuntamento sabato 4 febbraio all'Alchemy dance studio. L'organizzatore: «Due i livelli di specializzazione, Base e Intermedio, la prenotazione è obbligatoria perchè i posti sono limitati. Lussy Sky ha vinto di tutto e gareggerà alle Olimpiadi a Parigi nel 2024»

Appuntamento imperdibile per gli amanti della Break dance sabato 4 febbraio: in esclusiva per le Marche il workshop all’Alchemy Dance Studio di Tolentino di B-boy Lussy Sky, artista ucraino entrato nella top 10 dei breakers internazionali. Tre ore per ballare con il World B-boy Champion, il cui vero nome è Oleksandr Gatyn-Lozynskyi , che svelerà le strategie per prepararsi alle competizioni nazionali e, per i più ambiziosi, mondiali, sia individuali che in crew.

«Il workshop si dividerà in due livelli, Base e Intermedio – spiega Elyazid El mahi, ballerino e istruttore di break dance dell’Alchemy dance studio -. Saranno i benvenuti sia coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina sia chi la pratica da almeno 1 anno e vuole imparare qualcosa in più. La Break dance ha decenni di storia alle spalle ed è aperta a tutti, ho allievi dai 6 ai 30 anni e alcuni vengono da altre tipologie di danza, anche la classica. Si parte da una base tecnica ma poi a guidarci è la libertà di espressione. Lussy Sky ad esempio non punta troppo sulle acrobazie ma è molto tecnico sulle basi del breaking ma soprattutto sul ballo, sull’espressività del corpo, in gergo diciamo che “fa storytelling” cioè riesce a parlare di sé durante ogni esibizione. Ha uno stile tutto suo ed è questo che lo ha fatto diventare uno dei maggiori esponenti della scena del breaking internazionale, ha vinto di tutto. Sarà uno degli esponenti della disciplina alle Olimpiadi a Parigi nel 2024, per la prima volta inclusa come sport a tutti gli effetti».

La lezione del livello Base si svolgerà dalle 16 alle 17.30 ed ha un costo di 25 euro, mentre il livello Intermedio si terrà dalle 18 alle 19.30 ed ha un costo di 35 euro. «Dopo le lezioni ci sarà un rinfresco durante il quale si potrà dialogare con l’artista – continua El Mahi -. La prenotazione è obbligatoria, per ogni classe sono ammesse 18 persone. Ho incontrato Lussy Sky durante l’evento Hip-hop Connection a Pesaro, ci siamo messi a parlare così è nata l’idea di fare questo progetto qui a Tolentino. Lui è scappato dalla guerra in Ucraina con la famiglia e ora vive in Polonia, ma nel suo paese è famosissimo come cantante e ballerino e ha raggiunto il successo mondiale in poco tempo».

In Italia la break dance si è sviluppata insieme al movimento hip-hop in collettivi accomunati dalla passione per questo tipo di danza proveniente da New York. «Nel breaking puoi essere te stesso – conclude El Mahi -, puoi studiare le basi tecniche ma poi sviluppare le tue mosse e la tua idea di ballo, vestirti come vuoi, nessuno giudica ma osserva. La competizione è sì una gara ma si trasforma in una grande festa».

L’Asd Alchemy dance studio è in via Andrej Sacharov 15A a Tolentino. Per informazioni sul workshop di Lussy Sky si può contattare il numero 331 4585294 (Elyazid El mahi) o scrivere una email all’indirizzo [email protected]. Visitate la pagina Facebook e gli account Instagram elyazidelmahi e alchemydancestudio

(Articolo promoredazionale)