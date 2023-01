CIVITANOVA - Atti vandalici e bagordi notturni. Danneggiate sei auto in sosta lungo la strada. Esasperati i residenti: «va bene divertirsi, ma questa è inciviltà, che senso ha spaccare la roba altrui?»

di Laura Boccanera

Balordi in azione in via Vela, nella notte sradicati numerosi specchietti di auto in sosta. Atti vandalici a Civitanova in via Vela, a pochi metri da piazza XX Settembre dove attorno alle 3 alcuni ignoti hanno danneggiato le auto in sosta distruggendo gli specchietti, lato marciapiede, di almeno 6 auto.

In un caso, danneggiata anche la carrozzeria di una Peugeot. «E’ da incivili danneggiare le cose altrui, va bene divertirsi, sfogarsi e andare a ballare e nei locali, ma non capisco perché si debbano distruggere i beni degli altri, fossi in loro mi vergognerei». La denuncia arriva da una residente, forse coetanea di chi ha distrutto le auto in sosta, ma esasperata per quanto accade nel fine settimana: «Ogni volta che c’è una festa o il week end ritroviamo auto graffiate, danneggiate, con gli specchietti spaccati o i vetri rotti. Non è possibile che un residente per tutelarsi debba fare un’assicurazione contro gli atti vandalici. Questa volta non è toccato a me, ma la situazione è insostenibile. Un conto è divertirsi, per carità non dico che non debbano esserci locali, ma occorre un po’ di educazione e senso civico, che senso ha andare in giro a spaccare le cose? Servirebbero maggiori controlli in prossimità dei locali di maggiore attrazione». Agli atti vandalici, racconta la ragazza, spesso si somma anche una situazione di degrado e sporcizia con bottiglie abbandonate, bicchieri, lattine. Molti hanno fatto la brutta scoperta questa mattina quando sono usciti per lavoro o per commissioni. Ieri sera attorno alle 3 si sono sentiti dei colpi, ma molti hanno pensato fossero alcuni petardi e invece stamane la scoperta dei bagordi notturni.