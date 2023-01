TRASPORTI - Inaugurato il 25esimo convoglio della flotta in servizio nelle Marche. Ecosostenibile, attento ai bisogni dei diversamente abili e con videocamere per renderlo più sicuro. Sarà in circolazione da domani tra Ancona e Piacenza e tra Ancona e Pescara

Non è Bruce Springsteen, non suona, ma è rock. E’ il nuovo treno in servizio nelle Marche. Un regionale che porta a 25 il numero dei convogli in servizio e tutti con velleità musicali nel nome: 9 Jazz, 4 Pop, 9 Swing, e 3 Rock. Il “cucciolo” di Trenitalia è stata messo sui binari oggi ed è pronto ad entrare in servizio. Sarà in circolazione da domani tra Ancona e Piacenza e tra Ancona e Pescara



La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi alle Officine Imc (Impianto di Manutenzione Corrente) di Trenitalia ad Ancona, all’interno del nuovo capannone – inaugurato proprio oggi – che ha le migliori tecnologie per la manutenzione dei treni diesel di ultima generazione.

Il nuovo convoglio è stato presentato da Sabrina De Filippis, direttore business Regionale di Trenitalia, e da Goffredo Brandoni, assessore ai Trasporti della Regione.

Presenti anche Cinzia Montironi, dirigente del settore Mobilità e Tpl della Regione e, per Trenitalia, Ermanno Russo, responsabile commerciale direzione Business Regionale, e Fausto Del Rosso, direttore regionale Marche. «Prosegue l’impegno di Trenitalia per rendere la mobilità collettiva sempre più integrata e sostenibile. L’arrivo di questo nuovo Rock, oltre a contribuire al progressivo rinnovo della flotta nelle Marche, abbassa l’età media nazionale dei treni regionali in circolazione in Italia che saranno, in questo modo, i più giovani e moderni d’Europa» ha detto Sabrina De Filippis. «Il programma di rinnovo complessivo dei treni regionali – ha aggiunto l’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni – si completerà entro il 2025 con l’arrivo nelle Marche di altri 16 nuovi treni – 8 Rock ed 8 a Media Capacità, così come previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto da Regione e Trenitalia – che prevede investimenti per 300 milioni di euro, di cui 206 milioni destinati al rinnovo dei treni regionali. Proseguono, di pari passo, anche gli investimenti infrastrutturali presso l’impianto manutenzione di Ancona, per tenerlo sempre all’avanguardia per la manutenzione delle flotte circolanti».

La fotografia del Rock: Un treno ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, così come l’utilizzo di materie prime provenienti dal riciclo. Videocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese live per un viaggio in sicurezza ed informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato.

Due piani e alta capacità di trasporto. Un treno per i pendolari a 5 carrozze con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana. Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/sec2 e ospitare fino a 1.130 persone, con oltre 600 sedute. Due postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici. I mezzi sono costruiti in modo da facilitare salita e discesa delle persone a ridotta mobilità. Nove posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare i modelli di nuova generazione e bagagliere. Nelle Marche il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili. Ci sono circa 700 posti bici a disposizione ogni giorno a bordo treno, che saliranno a 1100 dal periodo primaverile, quando torneranno in servizio le carrozze dedicate con 64 posti bici ognuna.