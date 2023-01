L'UOMO è stato soccorso dal figlio, in un primo momento, e poi dal 118. Si è trattato di un gesto volontario. E' successo attorno alle 17

Uomo trovato impiccato nel garage, a Monte San Giusto. Si tratta di un 59enne, operaio. I primi soccorsi portati dal figlio, poi è arrivato il 118 ma non è stato possibile salvargli la vita. La tragedia si è consumata intorno alle 17 di questo pomeriggio.

L’uomo ha scritto una lettera per spiegare il gesto ai suoi famigliari, poi si è impiccato nel garage della sua abitazione. A trovare l’uomo sarebbe stato il figlio che ha chiamato aiuto e ha cercato di salvare la vita al padre. Sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato i soccorsi al 59enne e ha provato a rianimarlo. Purtroppo però non si è ripreso. Sul posto per svolgere gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata.

(Ultimo aggiornamento alle 19,25)