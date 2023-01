CORDOGLIO per la scomparsa del primo cittadino che il 18 marzo 1991 salutò, vestendo la fascia tricolore, l’arrivo di Papa Giovanni Paolo II in piazza Del Popolo. Aveva 89 anni, ha accusato un malore improvviso e si è spento all'ospedale di Camerino

Profondo cordoglio, in tutta la comunità settempedana, per la scomparsa dell’ex sindaco Alduino Pelagalli. Era nato a San Severino il 7 agosto 1933, aveva 89 anni. Ex esponente della Democrazia Cristiana, venne eletto primo cittadino la prima volta negli anni Settanta e poi negli anni Novanta. A lui, dopo il secondo mandato, successe Vittorio Sgarbi. Il 18 marzo 1991 salutò, vestendo la fascia tricolore, l’arrivo di Papa Giovanni Paolo II in piazza Del Popolo.

Perito agrario, coordinatore per tanti anni dell’ufficio settempedano dell’ispettorato agricoltura della Regione Marche, era amato e stimato da tutti. Colto da malore improvviso ieri mattina, era stato ricoverato all’ospedale di Camerino dove tutto era pronto per sottoporlo ad un intervento chirurgico ma, intorno alle 20, le sue condizioni si sono aggravate e per lui non c’è stato più nulla da fare. Lascia nel dolore la moglie, Caterina Ciambotti, e i figli, Claudio e Marco.

I funerali saranno celebrati domani (mercoledì 18 gennaio) nella chiesa di San Domenico con partenza alle ore 14,30 dalla sala del commiato Templio degli Angeli. Ad officiare il rito sarà il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona-Osimo e suo amico di infanzia, insieme al vicario foraneo, monsignor Aldo Romagnoli. Il sindaco della città di San Severino, Rosa Piermattei, appresa la triste notizia ha espresso tutta la vicinanza alla famiglia facendo giungere alla moglie Caterina un messaggio di cordoglio e di sentite condoglianze.