MONTECASSIANO - Oggi e domani tanti giovanissimi si sfidano negli spazi della bocciofila di Sambucheto

Circa 200 bambini sono arrivati a Montecassiano da tutta la regione per la due-giorni di scherma. L’appuntamento, oggi e domani, è infatti con “La scherma a Montecassiano”. La bocciofila di Sambucheto dalle 9.30 alle 17 ospita gli incontri che coinvolgono i giovanissimi. Oggi si è disputato il Campionato regionale a squadre under 14, mentre domani si svolgerà la 2^ Prova gran prix esordienti, fioretto di plastica e prime lame. L’ingresso è gratuito ed è l’occasione per vedere in azione tantissimi giovani in uno sport che vanta numerosi campioni delle Marche, per citarne solo tre Giovanna Trillini, Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca. «Siamo contenti – ha commentato il sindaco Leonardo Catena – di aver portato la scherma a Montecassiano per la prima volta. Un ringraziamento ai montecassianesi Alberto Affede e Carola Cicconetti (oro e argento ai mondiali di scherma e collare d’oro al merito sportivo) per averci proposto di ospitare questa bella iniziativa e alla bocciofila di Sambucheto guidata da Michele Vitanzi per l’ospitalità. Con l’occasione molti visitatori hanno potuto ammirare anche la bellezza del nostro borgo medioevale e i suoi preziosi beni artistici».