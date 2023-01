SAN SEVERINO - La decisione del Consiglio comunale: quanto ci sarà da pagare e le agevolazioni previste

L’Amministrazione comunale di San Severino conferma le aliquote Imu e quelle dell’addizione Irpef, anche per tutto il 2023. La decisione è stata ratificata nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale.

«Per quanto riguarda l’Imu – dice l’amministrazione – le aliquote e le detrazioni applicate saranno le stesse dello scorso anno». Aliquota ordinaria: 1,06%; abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: aliquota 0,60%; fabbricati rurali ad uso strumentale: nessuna aliquota; fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10: aliquota 0,96%. «Sono previste – continua l’amministrazione – riduzioni di aliquote legate al livello di prestazione energetiche degli immobili, al numero dei figli, alla residenza all’estero. Viene confermata per tutte le tipologie di immobili una riduzione delle aliquote nella misura ed in presenza delle seguenti caratteristiche: 0,05 punti percentuali per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe C; 0,1 punto percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe B; 0,15 punti percentuali per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe A o A+. Restano inoltre: – la riduzione al 76% dell’imposta calcolata ad aliquota ordinaria per l’unica abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire, privi dei requisiti per cui la stessa venga considerata abitazione principale a condizione che l’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso; per le abitazioni principali la detrazione di euro 200; per le abitazioni principali l’ulteriore detrazione di euro 50 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli. Dal 2022 non sono più soggetti ad Imu i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. I terreni agricoli nel territorio comunale, infine, sono esenti dall’Imu in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate».

Per l’Irpef, invece, viene mantenuta l’articolazione di aliquote: redditi fino a 15mila euro, aliquota 0,60%; redditi oltre i 15mila e fino a 28mila, aliquota 0,75%; redditi oltre i 28mila e fino a ai 50mila euro, aliquota 0,78%; redditi oltre i 50mila euro, aliquota 0,79%.